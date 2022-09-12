Карл III сопроводил гроб с телом Елизаветы II в главный собор Эдинбурга

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Новый король Великобритании Карл III присоединился к процессии, сопровождающей гроб с телом Елизаветы II на пути в главный собор Эдинбурга (Шотландия). Об этом 12 сентября сообщают британские СМИ, телетрансляцию ведут центральные телеканалы Соединенного Королевства, пишут "Известия".

Сын покойной королевы Карл III пешком следовал за машиной с гробом вместе с сестрой — принцессой Анной и братьями — принцами Эдвардом и Эндрю, отмечает Daily Mail. Король был одет в парадную форму фельдмаршала.

Днем дубовый гроб с телом Елизаветы II был вынесен из Холирудского дворца и погружен в катафалк, чтобы отвезти его к собору святого Эгидия, где в память о королеве состоится торжественная служба.

Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии и венком из любимых цветов и растений монарха (флоксы, георгины, луговик и белый вереск).

Фото: соцсети