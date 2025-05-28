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Из-за активности солнца нестабильность продлится до конца недели

28 мая 2025 12:06
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Из-за активности солнца нестабильность продлится до конца недели

Во вторник 28 мая на Землю обрушилась магнитная буря. Всему виной солнечный ветер, который появился из-за корональной дыры на Солнце. Ученые предполагают, что нестабильность продержится до конца недели. О том, как это скажется на геомагнитной активности 29 мая — в материале URA.RU.

По словам ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ, корональная дыра на Солнце сформировалась еще несколько дней назад, однако влиять на Землю начала лишь со среды. Из-за повышенной скорости солнечного ветра магнитосфера может оставаться нестабильной, предупреждают эксперты.

«Период нестабильной геомагнитной обстановки, согласно расчетам, продлится до конца недели. За это время возможны заметные колебания геомагнитных индексов, которые эпизодически могут выходить на значения Kp — 5-6», — отметили ученые. «Средние вероятности полярных сияний со среды по воскресенье ожидаются в районе 5-10% для Москвы и 20-40% для Санкт-Петербурга, но будут сильно зависеть от фактических параметров солнечного ветра».

Из-за нестабильности на Солнце, вероятность геомагнитных возмущений на Земле довольно высокая. По прогнозам ученых, с вероятностью 31% в четверг начнется магнитная буря. Шанс слабых колебаний магнитосферы — 40%. Спокойная магнитосфера Земли ожидается с вероятностью 29%.

Ученые прогнозируют неспокойное начало лета. Уже 1 июня ожидается серьезная магнитная буря, после которой в течение недели магнитосфера Земли остается возбужденной. Также шторм прогнозируют 14, 24 и 25 числа. В остальные дни магнитосфера должна оставаться спокойной. При этом стоит учитывать, что прогноз на месяц вперед может оказаться неточным — поэтому метеозависимым лучше всегда заранее проверять, чего ждать от магнитосферы.

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