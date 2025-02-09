Итальянка споткнулась в музее и порвала картину XVI века

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Посетительница музея в итальянском городе Брешия при случайном падении повредила картину XVI века, сообщила газета Giornale di Brescia.

Случайный акт вандализма произошел на выставке, посвященной местным художникам эпохи Возрождения, а поврежденной оказалась работа мастера Моретто​​​ на религиозную тематику, датируемая 1522–1524 годами.

Женщина споткнулась и, падая, ударила рукой по холсту. "Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень популярна", – рассказал представитель выставки. По его словам, полотно было застраховано. Повреждения в настоящее время оцениваются. Картина полностью поддается восстановлению.

Эта же итальянская газета в другой статье на эту тему пишет, что один из самых дорогих инцидентов, связанных с неуклюжестью туристов, произошел в Кембридже. В 2006 году турист из-за развязавшегося шнурка разбил три китайские фарфоровые вазы времен династии Цин. Ущерб составил более 700 тысяч евро, пишет Смотрим.