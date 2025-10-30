ИКИ РАН: геомагнитные возмущения сохранятся еще сутки

127

В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказали о космической погоде на 30 октября. Там сообщили, что геомагнитные возмущения сохранятся еще около суток.

Специалисты отметили, что за прошедшие сутки наблюдались геомагнитные возмущения.

"Прогнозируется сохранение геомагнитных возмущений на срок около суток", – говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии в Telegram-канале.

При этом уточняется, что вспышечная активность будет спокойной, пишет Смотрим.