Храм УПЦ сгорел на западе Украины из-за поджога

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Храм в честь преподобного Иова Почаевского Украинской Православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, злоумышленника задержали, сообщается в Telegram-канале УПЦ.

Инцидент произошел в селе Милиево Вижницкого района. В Черновицко-Буковинской епархии отметили, что возгорание произошло из-за поджога. Эту версию уже подтвердили и в полиции.

Правоохранители уже задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 34-летний житель соседнего села Испас.

Сгоревшую церковь возвели в 2014 году после того, как предыдущий храм в честь преподобной Параскевы Сербской захватили сторонники УПЦ Киевского патриархата в 2004 году.

Отмечается, что это не первый поджог церкви в Вижницком районе. В ночь с 14 на 15 апреля 2020 года преступники сожгли старинную церковь в честь святой мученицы Параскевы в селе Лукавцы, пишет Смотрим.