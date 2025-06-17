Guardian: Саммиту G7 в Канаде угрожают гризли и другие дикие животн

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Организаторы саммита G7, который проходит в канадском Кананаскисе, столкнулись с необычной угрозой - они опасаются медведей и других диких животных. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что из-за нападения гризли с двумя детенышами чиновники были вынуждены закрыть часть округа Кананаскис.

Кроме того, позднее была закрыта часть тропы Питера Лоухида, где был замечен поедающий тушу гризли.

Как сообщило министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты, у ведомства есть "комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных", которая "оградит мировых лидеров от вторжения".

Напомним, встреча "Большой семерки" проходит с 16 по 17 июня, пишет РГ.