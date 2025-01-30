Грузия отказалась от российских овец

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Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, при этом нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.

Так, закупок живых овец в 2024 году у Москвы Тбилиси не делал, тогда как за 2023 год импорт составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей — на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных — на 22 тысячи.

При этом по итогам 2024 года кавказская страна увеличила импорт живого крупного рогатого скота из России почти на 20 процентов, или на два миллиона долларов — до 12,8 миллиона долларов. Эти показатели стали максимальными с 2014 года (более ранних данных нет). Грузия покупала именно домашний рогатый скот, но какой именно, в данных местной статслужбы не уточняется.