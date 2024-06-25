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Грунт с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставлен на Землю

25 июня 2024 14:05
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Грунт с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставлен на Землю

Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" впервые в истории успешно доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны.

Как сообщил во вторник утром китайский телеканал CGTN, капсула с реголитом приземлилась на парашюте, сброшенном с зонда, в провинции Внутренняя Монголия. Эта миссия стала первой в истории, когда на Землю были доставлены образцы лунного грунта с обратной стороны Луны.

Продолжительность миссии составила 53 дня. Аппарат "Чанъэ-6" был запущен 3 мая и прилунился в кратере Аполлон, который находится в районе Южного полюса Луны. Высадка на лунную поверхность состоялась 2 июня, а спустя два дня, 4 июня, зонд взлетел с поверхности Луны с образцами грунта, пишет Смотрим.

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