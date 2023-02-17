Глава YouTube уходит в отставку

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Генеральный директор принадлежащего Google видеохостинга YouTube Сьюзан Войжицки объявила об отставке. Она руководила проектом с 2014-го года.

Войжицки была в числе первых сотрудников Google. А в 2006-м году именно она предложила основателям компании Ларри Пейджу и Сергею Брину купить набиравший популярность видеохостинг.

В письме сотрудникам Войжицки сообщила, что приняла решение покинуть свой пост, чтобы сосредоточиться на семье, здоровье и личных проектах. Преемник уже известен – это нынешний директор по продукту YouTube Нил Мохан.

Передав дела, Войжицки продолжит взаимодействовать с Google и Alphabet в качестве консультанта, пишет Смотрим.