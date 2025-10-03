Германия предложила выкорчевывать виноградники в Европе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные

Германия предложила выкорчевывать виноградники в Европе

3 октября 2025 09:17
191
Германия предложила выкорчевывать виноградники в Европе

Германия предложила план по выкорчевыванию европейских виноградников. Он основан на модели, использованной в 2009–2011 годах. Данные об этом содержатся в документе Совета Европейского союза. Как сообщает итальянское издание Wine News, 15 лет назад на эти цели Европейский союз выделил €1 млрд.

«Для смягчения нарастающих структурных и социоэкономических проблем на винном рынке нам требуются дальнейшие усилия по всей Европе, выходящие за рамки пакета мер [предложенных Европейской комиссией]. Одним из ключевых вариантов решения проблемы могло бы стать панъевропейское выкорчевывание, аналогичное тому, что проводилось с 2009 по 2011 год», — говорится в документе.

В документе говорится о сложной ситуации, в которой оказался европейский винный рынок из-за снижения потребления вина на протяжении многих лет. Это негативно сказалось на розничных продажах и сегменте HoReCa. Кроме того, ключевые экспортные рынки испытывают снижение спроса. А производители вина сталкиваются со значительно возросшими производственными затратами. Из-за избытка предложения скапливаются запасы нераспроданного вина. В Германии не ожидают улучшения рыночных условий, а потому Берлин считает необходимым сократить производство, пишет РБК.

В сентябре 2024 года стало известно о том, что Франция предложила программу по выкорчевыванию виноградников на территории страны, общий объем финансирования которой составляет €120 млн. Эта сумма должна была помочь выкорчевать в стране около 30 тыс. га виноградников. По состоянию на 2020 год во Франции всего было 800 тыс. га виноградников.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список