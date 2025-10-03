Германия предложила выкорчевывать виноградники в Европе

191

Германия предложила план по выкорчевыванию европейских виноградников. Он основан на модели, использованной в 2009–2011 годах. Данные об этом содержатся в документе Совета Европейского союза. Как сообщает итальянское издание Wine News, 15 лет назад на эти цели Европейский союз выделил €1 млрд.

«Для смягчения нарастающих структурных и социоэкономических проблем на винном рынке нам требуются дальнейшие усилия по всей Европе, выходящие за рамки пакета мер [предложенных Европейской комиссией]. Одним из ключевых вариантов решения проблемы могло бы стать панъевропейское выкорчевывание, аналогичное тому, что проводилось с 2009 по 2011 год», — говорится в документе.

В документе говорится о сложной ситуации, в которой оказался европейский винный рынок из-за снижения потребления вина на протяжении многих лет. Это негативно сказалось на розничных продажах и сегменте HoReCa. Кроме того, ключевые экспортные рынки испытывают снижение спроса. А производители вина сталкиваются со значительно возросшими производственными затратами. Из-за избытка предложения скапливаются запасы нераспроданного вина. В Германии не ожидают улучшения рыночных условий, а потому Берлин считает необходимым сократить производство, пишет РБК.

В сентябре 2024 года стало известно о том, что Франция предложила программу по выкорчевыванию виноградников на территории страны, общий объем финансирования которой составляет €120 млн. Эта сумма должна была помочь выкорчевать в стране около 30 тыс. га виноградников. По состоянию на 2020 год во Франции всего было 800 тыс. га виноградников.