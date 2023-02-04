Газовый хаб в Турции заработает в этом году

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Строительство международного газового хаба в Турции вступило в завершающую стадию. Первую торговую операцию на хабе проведут в текущем году, заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

"Работа по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близится к концу", – отметил Донмез.

Переговоры об участии в строительстве хаба проведены с рядом стран. "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать проект", – подчеркнул министр.

С предложением о создании хаба в Турции выступил президент Владимир Путин. Речь идет о строительстве трубопроводной системы и хаба, через которые газ начнет поступать в третьи страны, сообщае Смотрим.