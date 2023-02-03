Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

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Модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает дом моды Paco Rabanne, пишут "Известия".

Отмечается, что среди самых выдающихся фигур моды XX века его наследие останется постоянным источником вдохновения.

Причина смерти Рабана не указывается.

Пако Рабан — французский модельер, основатель собственного дома высокой моды. В 1966 году он представил в Париже свою первую коллекцию одежды. В 1973 году Рабан создал мужской аромат Paco Rabanne pour Homme, спустя несколько лет открыл завод по производству парфюмерии.

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