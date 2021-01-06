Француз отправил бывшей девушке более трех тысяч СМС с угрозами

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Французские правоохранители задержали мужчину, который угрожал убийством своей бывшей девушке и отправил ей почти 3,6 тысячи СМС-сообщений, впоследствии его отпустили, передает РИА Новости со ссылкой на газету Progres.

Все происходило в коммуне Вийёрбан в восточной части Франции в ноябре. По данным издания, 26-летний мужчина не давал своей бывшей сожительнице покоя, много раз звонил ей и угрожал убийством. Также он за 10 дней отправил ей 3565 СМС.

Молодого человека, уже известного правоохранительным органам, задержали в понедельник. Он признал вину, находясь под стражей. Французские власти во вторник решили временно его отпустить, а суд состоится позже.