Фото у достопримечательностей в Австралии станут платными для туристов

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Власти области Северная территория в Австралии планируют введение сбора за доступ путешественников к самым известным достопримечательностям. Нововведение вступит в силу с апреля 2023 года, сообщает издание Mirror.

Так, плату будут взимать за визиты на водопады Эдит, горячие источники Матаранки и в национальный парк Литчфилд. Из 85 заповедников и парков, которые находятся в ведении правительства Северной территории, деньги с посетителей будут взимать в 50.

25 долларов будет стоить билет для семьи на день. В 75 долларов обойдутся поездки на две недели. Местным жителям за посещение достопримечательностей платить не придется, сообщает РИА Новости.

Эксперты опасаются, что из-за нововведения может уменьшиться число фотографий достопримечательностей территории в социальных сетях. При этом дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений, пишет Смотрим..