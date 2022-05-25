Forbes узнал о сорванном ФБР покушении на Джорджа Буша - младшего

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Сторонник террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) намеревался убить бывшего американского президента Джорджа Буша - младшего. Об этом во вторник сообщило издание Forbes со ссылкой на документы Федерального бюро расследований (ФБР), передает ТАСС.

Подозреваемый находился в США с 2020 года. В ноябре прошлого года он отправился в Даллас, чтобы снять на видео дом бывшего президента. Он также заручился поддержкой группы соратников, которых он намеревался переправить в США через границу с Мексикой.

ФБР заявило, что раскрыло этот план благодаря работе двух конфиденциальных информаторов и слежке за учетной записью предполагаемого заговорщика в WhatsApp.

Согласно ордеру ФБР, боевик ИГ хотел убить Буша - младшего, поскольку считал, что бывший президент несет ответственность за убийство многих иракцев и раскол страны после военного вторжения США в Ирак в 2003 году.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС