Финская фигуристка-трансгендер упала на церемонии открытия ЧЕ

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Первая финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия), передает РБК.



Организаторы соревнований заявляли, что церемония открытия соревнований 25 января пройдет под девизом «Просто будь собой» и будет «прославлять равенство и разнообразие»,



59-летняя Антикайнен (в прошлом — Маркку-Пекка) появилась на льду в коротком платье и почти сразу потеряла равновесие, упала на лед и не смогла подняться без посторонней помощи.



Антикайнен занимается фигурным катанием с 50 лет.



В 2017 году Маркку-Пекка Антикайнен выиграл бронзу среди взрослых фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, но ему не дали забрать приз из-за выступления в юбке. Сейчас Антикайнен определяет себя как гендерно-нейтральная женщина, она владеет фермой.



Российские фигуристы не были допущены на чемпионат Европы.





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