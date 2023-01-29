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Церемония открытия турнира должна была, по задумке организаторов, «прославлять равенство и разнообразие».
Финская фигуристка-трансгендер упала на церемонии открытия ЧЕ
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Финская фигуристка-трансгендер упала на церемонии открытия ЧЕ

29 января 2023 17:03
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Церемония открытия турнира должна была, по задумке организаторов, «прославлять равенство и разнообразие».

Первая финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия), передает РБК.

Организаторы соревнований заявляли, что церемония открытия соревнований 25 января пройдет под девизом «Просто будь собой» и будет «прославлять равенство и разнообразие»,

59-летняя Антикайнен (в прошлом — Маркку-Пекка) появилась на льду в коротком платье и почти сразу потеряла равновесие, упала на лед и не смогла подняться без посторонней помощи.

Антикайнен занимается фигурным катанием с 50 лет.

В 2017 году Маркку-Пекка Антикайнен выиграл бронзу среди взрослых фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, но ему не дали забрать приз из-за выступления в юбке. Сейчас Антикайнен определяет себя как гендерно-нейтральная женщина, она владеет фермой. 

Российские фигуристы не были допущены на чемпионат Европы.

 

Фото:  ru.freepik.com

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