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Финны собрались скупить российские машины из-за европейских запретов

26 июля 2021 21:49
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Раньше российские автомобили были популярны в Финляндии, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов.

Финская газета Ilta Sanomat опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России, чем вызвала ажиотаж среди читателей, передает РИА Новости.

В статье сообщается, что четыре из десяти самых популярных моделей новых автомобилей в России — "Лады", а общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.

Читатели вспомнили, что раньше российские автомобили были популярны в Финляндии, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов.

"В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой", — написал make.

Другие комментаторы обратили внимание, что "АвтоВАЗ" продолжает выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как в Европе стремятся от них отказаться.

"Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой "Ладой"", — добавил glx.

Он выразил уверенность в том, что российские производители не откажутся от таких двигателей.

 

Фото:   соцсети

Теги: о российских автомобилях финны

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