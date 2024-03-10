Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вин на рынке

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Из-за переизбытка винной продукции на мировом рынке фермеры начали избавляться от виноградников. Об этом сообщило 9 марта агентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

В публикации агентства говорится, что австралиец Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника, площадь которого составляла 14 га, поскольку в противном случае он мог лишиться $23 тыс. В будущем он планирует перестать заниматься виноделием, поскольку это становится экономически невыгодно, пишут "Известия".

Мужчина живет на юге Австралии, регион производит около трети всей продукции страны. С 2020 года сочетание роста затрат, вызванного коронавирусом, привело к увеличению предложения и снижению цен в стране.

В Австралии до 25% виноделов не видят будущего для бизнеса и планируют свернуть его, заявил исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу.

При этом, согласно ноябрьскому отчету отраслевой группы Wine Australia, Австралия произвела наименьшее количество вина за 15 лет в сезоне 2022–2023 годов, но продолжает бороться с исторически высокими уровнями запасов продукции.

Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросли расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата.

По словам представителя Винного совета Бордо Кристофа Шато, всё больше людей пьют слабоалкогольные игристые, розовые или белые вина вместо красных. Молодежь всё меньше употребляет алкоголя, отметил он.

Производители Бордо приняли участие в широких протестах французских фермеров в январе, блокируя дороги по всей стране из-за отмены топливных субсидий и зеленой политики Евросоюза (ЕС). Фермеры, выращивающие виноград, получили еще €150 млн субсидий за выкорчевывание виноградных лоз и посадку альтернативных культур.