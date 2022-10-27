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Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее в Гааге

27 октября 2022 22:44
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Один из них приклеил голову к защитному стеклу поверх картины, а другой вылил на него банку томатного супа.

Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера в музее Маурицхёйс в Гааге, сообщает NL Times, передает РИА Новости.

Один из них приклеил голову к защитному стеклу поверх картины, а другой вылил на него банку томатного супа. Еще один мужчина прикрепил руку к стене рядом с рамой.

"Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета?", — заявил один из протестующих во время акции.

Картина не пострадала. Ее состояние уже проверили реставраторы.

Полиция задержала трех участников за "публичное причинение вреда собственности". На протестующих были футболки с надписью "Just Stop Oil".

Осенью 2022 года вандалы обливали картины известных художников в ряде европейских музеев, тем самым, по их мнению, стремясь привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, в Лондоне две активистки движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, вылили томатный суп на полотно Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее на Трафальгарской площади.

В Потсдаме под Берлином участники коллектива "Последнее поколение" облили картофельным пюре холст французского импрессиониста Клода Моне "Стог сена", которая оценивается более чем в 110 миллионов долларов.

 

Фото:    Kolpen/РИА Новости

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