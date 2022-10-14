Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи"  в Национальной галерее в Лондоне

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Участники британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне, сообщает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте активистов.

Стоимость полотна оценивается более чем в 84 миллиона долларов.

"Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади, где висит картина "Подсолнухи", и вылили на картину содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. (...) Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа", — говорится в сообщении.

"Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей? (...) Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", — цитирует одну из активисток The Guardian.

После инцидента активисты приклеили свои руки к стене галереи.

Подобные акции сейчас не редкость. На днях экоактивисты приклеили свои руки к картине Пикассо в галерее в Мельбурне.

Фото: соцсети