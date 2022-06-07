Десять тысяч британских пабов оказались под угрозой закрытия

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Около десяти тысяч британских пабов и ресторанов могут закрыться из-за роста цен на энергоносители, увеличения арендной платы и инфляции. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как отмечает издание, инфляция в ресторанном бизнесе в Соединённом Королевстве уже достигает размера от 13% до 17%. Рестораторы проводят параллели между нынешним кризисом и проблемами, которые были во время пандемии коронавируса.

«Мы уже видим, как многие независимые предприниматели закрывают свои заведения и уходят», — рассказывает исполнительный директор UK Hospitality Кейт Николлс.

Она отмечает, что сейчас около 20 тысяч предприятий ресторанной сферы работают ниже точки убыточности, а 30 тысяч остались без резерва наличных средств.

«Я никогда не видела такого токсичного коктейля затрат. Это идеальный шторм», — добавляет Николлс.

Инфляция вынуждает заведения повышать цены на 20%. Звучат предложения дать пабам и ресторанам налоговые послабления, чтобы они смогли выжить в нынешней ситуации, сообщает Life.ru.

Фото: pixabay.com