Число жертв наводнений в Испании выросло до 207

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Не менее 207 человек погибли в результате наводнений в Испании, сообщил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка в интервью радиостанции Cadena Ser.

Ранее информировалось о 158 погибших. По данным МВД королевства, число жертв будет расти.

Больше всего погибших оказалось в Валенсии, там количество жертв увеличилось до 204 человек. Этот регион страны сильнее всего пострадал от ливней и наводнения. Два человека погибли в Кастилье-Ла-Манче и еще один – в Малаге, в результате чего общее число жертв достигло по меньшей мере 207 человек.

Стихия обрушилась на Испанию 29 октября. Организация World Weather Attribution заявила, что причиной наводнений стало глобальное потепление. Сейчас в стране объявлен трехдневный траур, пишет Смотрим.