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Британцы во время Второй мировой войны планировали построить авианосец из айсберга

25 февраля 2021 16:11
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CNN приводит информацию из рассекреченных документов.

Британцы во время Второй мировой войны разрабатывали проект строительства авианосца из айсберга, передает ТАСС. Об этом историческом факте, многие годы хранившемся в тайне, сообщила американская телекомпания CNN.

Как следует из рассекреченных документов, британские военные в 1942 году искали способ, как защитить корабли союзников в Северной Атлантике. Основную проблему в том регионе представляли нацистские подводные лодки, так как британские боевые самолеты не обладали достаточной дальностью полета, чтобы защитить свой флот в этом удаленном районе.

Как отмечает телеканал, фантастический проект создания авианосца из огромного куска льда военному ведомству Британии представил эксцентричный ученый Джеффри Пайк. Он предложил отбуксировать из Арктики айсберг в район боевых действий и сделать на его поверхности взлетную полосу, а также ангары для хранения самолетов и запасов топлива.

Главное преимущество использования гигантских льдин, по мнению ученого, заключалось в том, что не надо было тратить средства на материалы для строительства плавучих авиационных платформ.

Айсберги непотопляемы

После трагедии "Титаника", затонувшего в результате после столкновения с айсбергом в 1912 году, в Великобритании был создан ледовый патруль для уничтожения опасных препятствий на судоходных маршрутах в Атлантике. Позже специалисты этих патрулей сообщили, что взорвать айсберг оказалось невыполнимой задачей даже с использованием мощных торпед и зажигательных бомб.

Пайку удалось заручиться поддержкой своей идеи создания авианосца из айсберга не только со стороны военных, но и самого премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965).

Проект "ледяного авианосца" впечатлял своими размерами: около 600 метров в длину и 60 метров в ширину, что в два раза превышало габариты "Титаника". Над поверхностью океана он должен был возвышаться на 15 метров. При этом его осадка с учетом того, что, как известно, 90% айсберга находится под водой, составила бы 150 метров. Вес такой ледовой платформы, по расчетам Пайка, мог превысить 2 млн тонн.

Прототип айсберга-авианосца растаял

Черчилль подписал проект разработки авианосца из айсберга 4 декабря 1942 года. При этом премьер попросил создать для испытаний прототип изо льда в масштабе 1 к 30.

В начале 1943 года работы по созданию корабля начались в канадской провинции Альберта на озере Патриция. На двадцатиметровой льдине установили деревянные постройки, имитировавшие самолетные ангары и хранилища для топлива. При этом всю конструкцию опутали трубопроводами с охлаждающей жидкостью для того, чтобы замедлить таяние льда.

Первые ходовые испытания прототипа айсберга-авианосца были признаны успешными. Проект на тот момент разработчики оценили как жизнеспособный. Однако к середине 1943 года произошли серьезные изменения военного и политического характера, которые "потопили" британский проект ледяного корабля.

На вооружение ВВС Британии в 1943 году поступили самолеты с увеличенной дальностью полета, которые могли вести боевые действия в Северной Атлантике. Более того, было получено согласие Исландии на использование ее аэродромов в качестве авиабазы союзников. В результате идея создания авианосца из айсберга потеряла свою актуальность.

После того, как исследовательские работы были прекращены, льдина растаяла, а деревянные постройки и трубы системы охлаждения затонули. Остатки прототипа одного из самых необычных кораблей, до сих пор находящиеся на дне озера Патриция, привлекают туристов, любителей подводного плавания и исследователей истории.

 

Фото:    Reuters/Alexandre Meneghini/ТАСС

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