Боррель: Сербия и Косово приняли соглашение ЕС о нормализации отношений

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Президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Косово Альбином Курти достигнуто согласие с предложением Европейского союза по нормализации отношений между сторонами.

"Оба лидера согласились, что больше никаких дискуссий не требуется, текст соглашения будет вскоре опубликован на сайте Европейской внешнеполитической службы", – приводит "Интерфакс" слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он пояснил, что согласно этому соглашению, граждане Косово и Сербии могут свободно перемещаться через границу двух сторон, используя свои собственные взаимно признаваемые паспорта, удостоверения личности и номерные знаки.

"Это означает, что люди могут учиться и работать, не задумываясь о том, могут ли быть проблемой их дипломы и где они их получили", – отметил высокий представитель ЕС.

Кроме того, планируется упрощенная финансовая поддержка стран. Будет расширена двусторонняя торговля. А сербам в Косово обещано больше безопасности, пишет Смотрим.

"Обе стороны договорились воздерживаться от любых нескоординированных действий, которые могут дестабилизировать ситуацию на местах и подорвать дальнейшую работу над соглашением в Брюсселе", – добавил Боррель.