Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом

17 сентября 2025 11:56
Аномально высокая жара стала причиной смерти более 24 тысяч человек в европейских городах этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования группы эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.

Ученые провели анализ смертности в 854 крупных европейских городах. Согласно этим данным, с июня по август в Европе было зарегистрировано около 24,4 тысячи смертей из-за экстремально жаркой погоды. При этом сильнее всего повышение температур затронуло пожилых людей. Так, 85% умерших были старше 65 лет, а 41% – старше 85 лет.

Вместе с тем около 16,5 тысячи смертей были связаны с повышением температур из-за выбросов парниковых газов. Климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто подчеркнула, что причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима.

В июле в 16 центральных департаментах, включая регион Парижа, был объявлен красный уровень погодной опасности. В 68 департаментах действовал оранжевый уровень. Температура воздуха в большинстве регионов страны поднялась выше 34 градусов, а в некоторых районах достигла 38-41 градуса. В связи с жарой во Франции были закрыты 2200 школ, а верхняя площадка Эйфелевой башни прекратила принимать туристов.

