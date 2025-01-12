Bloomberg назвало возможную причину пожаров в Калифорнии

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К возникновению пожара в американском штате Калифорния мог привести оборванный провод, пишут "Известия" со ссылкой на агентство Bloomberg.

В материале от 11 января отмечается, что провод был обнаружен на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar. Эта башня принадлежит компании Edison International.

По данным агентства, на данный момент неизвестно, повредился ли кабель до или после начала пожаров, отмечает «Газета.Ru».

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 16 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка $52–57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.

Для тушения пожара было направлено более 1 тыс. американских заключенных, которые должны сдерживать распространение огня. Для борьбы с огнем Мексика также направила в Лос-Анджелес группу пожарных.