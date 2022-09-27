Блинкен: возможный акт саботажа на "Северных потоках" не отвечает ничьим интересам

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Первые данные указывают на возможный акт саботажа или нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", если это так, то это не отвечает ничьим интересам. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром по итогам переговоров в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Главу американской дипломатии попросили прокомментировать ситуацию с зафиксированными утечками газа из трубопроводов. "По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы", - отметил Блинкен.

"И что очень важно, мы изо дня в день работаем как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе над решением проблемы энергетической безопасности для Европы и, что не менее важно, для всего мира", - добавил госсекретарь.

Шведские сейсмологи в понедельник зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как сообщила во вторник газета "Афтонбладет", министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что правительство проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах. Белый дом ранее сообщил, что администрация США готова оказать помощь европейским странам в расследовании дела об утечках.

Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.

Фото: ТАСС/AP Photo/Michael Sohn