Белый дом обвинил Байдена в убийстве 8 млн кур

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Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед своим уходом убила почти 8 млн кур по всей стране, что вызвало перебои поставок и рост цен на продукцию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала Левитт. Она добавила, что возникший в США «яичный кризис» — это «кризис Джо Байдена».

К посту Левитт прикрепила график с числом домашней птицы, отбракованной из-за заражения птичьим гриппом. На нем видно, что в декабре и январе — перед инаугурацией президента США Дональда Трампа — были два резких скачка по числу зараженных животных.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз работают над решением этой проблемы.

Эпидемия птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 млн кур-несушек, привела к нехватке яиц и резкому скачку цен на них в стране. В конце прошлого месяца, сообщил американский Минсельхоз, средняя цена за 12 яиц в штатах Среднего Запада составила $8,41, что является рекордным показателем.

По данным телекомпании Yle, ранее США импортировали яйца в том числе из Канады, но из-за торговой войны, объявленной Трампом, эксперты не ожидают увеличения импорта, пишет РБК.