«Белавиа» в Крым не полетит

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не будет совершать полеты в Крым, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» ее генеральный Игорь Чергинец, пишет РБК.



По его словам, одно из условий для выполнения рейсов на полуостров — «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил он.



Глава «Белавиа» добавил, что есть еще коммерческий вопрос. По его словам, когда Крым входил в состав Украины, компания совершала рейсы туда с перерывами. «То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — отметил он.



