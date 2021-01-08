Автоконцерн KIA сменил логотип и девиз бренда

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Корейский концерн KIA Motors устроил пиротехническое шоу в Инчоне, представив новый логотип и девиз бренда - Movement that inspires ("Движение, которое вдохновляет"), сообщила пресс-служба автогиганта. Логотип стал двухбуквенным и напоминает слитно написанные русские буквы "КИ".

На презентации лого компания использовала несколько сотен беспилотников, одновременно запустивших фейерверк.

Как отметили в пресс-службе автоконценрна, обновление слогана и логотипа является звеном в цепочке долгосрочной стратегии компании, направленной на достижение мирового лидерства в автопроизводстве. Основной упор компания намерена сделать на выпуск электрокаров, сообщает anews.com.