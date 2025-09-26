Астероид 2025 SU4 опасно пересек орбиты спутников ГЛОНАСС и GPS

135

Неожиданно обнаруженный двухметровый астероид 2025 SU4 пролетел совсем близко к Земле. Траектория его движения проходила на высоте чуть более 20 тысяч километров от нашей планеты, примерно на этих высотах располагаются навигационные спутники GPS и ГЛОНАСС, пишет Смотрим.

Небесный камень заметили менее чем за сутки до сближения, отмечается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Российские ученые считают, что угрозы непосредственно для Земли астероид не представлял. Он отнесен к семейству Атен.

"По состоянию на настоящий момент к этой группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально-опасные астероиды", – сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии.

Пролет астероида, пояснили астрономы, продемонстрировал высокую плотность малых небесных тел во внутренней части Солнечной системы, а также возможность их внезапного появления в окрестностях нашей планеты.

Группа международных исследователей, в которую входят специалисты NASA, сейчас обсуждают возможность подрыва с помощью ядерного оружия астероида 2024 YR4 до его столкновения с Луной. Вероятность столкновения объекта с естественным спутником Земли оценивается в 4,3% в 2032 году.