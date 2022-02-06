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Apple заблокировала всех белорусских разработчиков в App Store из-за санкций США

6 февраля 2022 13:45
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Apple заблокировала всех белорусских разработчиков в App Store из-за санкций США

Белорусские разработчики и контентмейкеры начали жаловаться на деактивацию их аккаунтов в App Store Connect и iTunes Connect.

Так, разработчик Евгений Шапошников рассказал, что его аккаунт в App Store Connect полностью заблокирован наравне с выпущенными играми. Причём Шапошников отметил, что деньги на своих проектах не зарабатывал, а наоборот отдавал Apple по $100 ежегодно за открытый аккаунт физического лица, а не юридического.

Мы также обнаружили в чатах разработчиков упоминания о том, что профиль могут заблокировать даже в том случае, если владелец перевел его в другую страну. А на форуме поддержки Apple говорится, что блокируются аккаунты разработчиков с гражданством Беларуси, но при этом люди могут не быть резидентами страны.

Автор подкастов Сергей Епихин также рассказал, что деньги за платные подписки Apple Podcasts теперь тоже нельзя вывести.

Пользователи отмечают, что в личном кабинете разработчика App Store Connect в блоке Юридические лица появилась запись Подпадает под санкции, а также в блоке Соглашение появился статус — ограничено.

Apple проводит платежи через немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank. Он считался ключевым банком-корреспондентом для государственных кредитных организаций Республики Беларусь. Сейчас из-за санкций часть белорусских банков не принимает от него платежи.

Apple начала удалять белорусские приложения из поисковых выдач или вообще блокировать к ним доступ. При попытке открыть страницы некоторых программ по прямым ссылкам отображается уведомление, что оно «недоступно в Вашей стране или регионе», сообщает iphones.ru.

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