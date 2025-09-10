Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Apple представила iPhone 17

10 сентября 2025 09:11
173
Apple представила iPhone 17

Компания Apple в ходе презентации 9 сентября показала iPhone 17, а также его более тонкий вариант — iPhone 17 Air. Американский производитель транслировал презентацию новинок на своем сайте.

Базовый iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления ProMotion до 120 Гц, процессором A19 с основным 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим, новым покрытием Ceramic Shield 2-го поколения, защищающим от царапин. На задней панели разместилась система камер Dual Fusion. Спереди установлена 12-мп фронталка с функцией Center Stage.

Новая модель iPhone 17 Air стала самой тонкой в линейке — 5,6 мм. Этот вариант снабжен самым высокопроизводительным мобильным чипом Apple — A19 Pro, 48-мегапиксельной камерой с телеобъективом, 18-мп фронталкой, есть поддержка сетей Wi-Fi 7.

В базовой комплектации все смартфоны Apple теперь имеют 256 ГБ памяти. iPhone 17 Pro Max доступен в варианте с 2 ТБ. Варианты расцветок — черная, сиреневая, голубая, зеленая и белая.

В США за базовый iPhone 17 попросят $799. iPhone Air обойдется в $999, iPhone 17 Pro — в $1099, а iPhone 17 Pro Max — в $1199. В продажу новинки поступят уже с 19 сентября.

Помимо смартфонов, Apple показала "умные" часы Apple Watch Series 11 с поддержкой подключения к 5G-сетям и беспроводные наушники AirPods Pro 3 с возможностью перевода с разных языков в реальном времени и функцией слухового аппарата, пишет Смотрим. 

Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
83
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
126
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
293
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
361
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
282
