Apple представила iPhone 17

Компания Apple в ходе презентации 9 сентября показала iPhone 17, а также его более тонкий вариант — iPhone 17 Air. Американский производитель транслировал презентацию новинок на своем сайте.

Базовый iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления ProMotion до 120 Гц, процессором A19 с основным 6-ядерным процессором и 5-ядерным графическим, новым покрытием Ceramic Shield 2-го поколения, защищающим от царапин. На задней панели разместилась система камер Dual Fusion. Спереди установлена 12-мп фронталка с функцией Center Stage.

Новая модель iPhone 17 Air стала самой тонкой в линейке — 5,6 мм. Этот вариант снабжен самым высокопроизводительным мобильным чипом Apple — A19 Pro, 48-мегапиксельной камерой с телеобъективом, 18-мп фронталкой, есть поддержка сетей Wi-Fi 7.

В базовой комплектации все смартфоны Apple теперь имеют 256 ГБ памяти. iPhone 17 Pro Max доступен в варианте с 2 ТБ. Варианты расцветок — черная, сиреневая, голубая, зеленая и белая.

В США за базовый iPhone 17 попросят $799. iPhone Air обойдется в $999, iPhone 17 Pro — в $1099, а iPhone 17 Pro Max — в $1199. В продажу новинки поступят уже с 19 сентября.

Помимо смартфонов, Apple показала "умные" часы Apple Watch Series 11 с поддержкой подключения к 5G-сетям и беспроводные наушники AirPods Pro 3 с возможностью перевода с разных языков в реальном времени и функцией слухового аппарата, пишет Смотрим.