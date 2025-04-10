Apple отправила из Индии в США шесть грузовых самолётов с 1,5 млн штук айфонов

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Apple отправила из Индии в США шесть грузовых самолётов, каждый из которых вмещал по 100 тонн iPhone. В совокупности компания экстренно перевезла 1,5 млн iPhone общим весом 600 тонн, сообщает iphones.ru со ссылкой на Reuters.

Это была нестандартная ситуация для Apple. Перевозка началась ещё в марте. Компании нужно было успеть до 3 апреля, когда Дональд Трамп ввёл пошлины в размере 26% на импорт товаров из Индии.

Apple в течение восьми месяцев вела переговоры с правительством Индии и администрацией аэропорта Ченнаи, чтобы получить разрешение на прохождение таможни за 6 часов, вместо обычных 30. Аналогичную схему компания использует в некоторых китайских аэропортах.

Кроме того, Apple увеличила объёмы производства iPhone в Индии на 20% перед введением пошлин. Для этого Foxconn наняла новых сотрудников, а завод начал работать даже по воскресеньям.

Фото: pxhere.com