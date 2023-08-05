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Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

5 августа 2023 10:26
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Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

Российская оперная певица Анна Нетребко в судебном порядке требует от нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» компенсации в размере $360 тыс. за отмененные выступления. Об этом 4 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Согласно утверждению Нетребко, руководство театра, отменив ее выступления, запланированные на 2024–2025 годы, нарушило договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку, пишут "Известия".

По информации AP, в иске подчеркивается, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении зрителей к Нетребко, в том числе вызвав протесты против нее. Также указывается, что другие американские театры теперь избегают сотрудничества с российской певицей.

Кроме того, в иске говорится, что требование руководства «Метрополитен-оперы» к Нетребко отказаться от поддержки российской власти вызвало критику в адрес певицы на родине. Исполнительница настаивает, что действия руководства театра вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей значительный моральный ущерб.

Ранее, 17 марта, газета The New York Times сообщила, что суд обязал «Метрополитен-оперу» выплатить $200 тыс. Нетребко в качестве компенсации за отмененные выступления в 2022 году. Это решение обусловлено пунктом контракта, который подразумевает выплату артисту гонорара даже в случае отмены концерта.

По информации газеты, первоначально Нетребко настаивала на компенсации в $400 тыс., учитывая отмену выступлений, запланированных ранее на текущий год. Однако суд не удовлетворил данное требование, поскольку договоренность об этих концертах якобы не была закреплена соглашением.

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