Американского медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

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Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Бизнесмену 93 года, невесте — 67 лет, передает РБК со ссылкой на таблоид The Sun.

Это пятый брак бизнесмена. На предыдущей супруге, модели Джерри Холл, он был женат семь лет.

Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, работая в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, но к настоящему времени она ушла на пенсию, пишет газета.

Мердок осенью покинул пост председателя совета директоров созданной им медиакорпорации News Corporation и стал почетным главой правления. Он передал управление компанией своему сыну Лаклану. Состояние Мердока и его семьи оценивается в $19,9 млрд — он 94-й в рейтинге богатейших людей мира.

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