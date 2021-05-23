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21 бегун погиб во время ультрамарафона в Китае, среди них национальный рекордсмен

23 мая 2021 14:55
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Спортсмен несколько часов находился в списке пропавших без вести.

Обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин оказался среди погибших во время ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Спортсмен несколько часов находился в списке пропавших без вести, поэтому была надежда, что атлет смог укрыться от непогоды. В воскресенье спасатели обнаружили его тело.

31-летний спортсмен поставил два национальных рекорда на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год).

"Среди погибших от холода половина - это мастера в наших кругах", - приводит портал "Фэнмянь синьвэнь" слова одного из участников забега, который попросил не раскрывать его имя. "Во-первых, мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла", - объяснил спортсмен.

"Во-вторых, профессионалы всегда убегают дальше, а также в более высокие и холодные участки маршрута, что делает сложным их спуск и поисково-спасательные операции", - сказал он.

"В этот раз погода была просто ужасная, ветер просто все срывал и уносил", - поделился воспоминаниями спортсмен.

Ультрамарафон в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал в субботу в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь". Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена.

Когда атлеты находились на участке от 20-го до 31-го км трассы, погода неожиданно сильно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град.

Марафон был приостановлен. Местные власти начали поисково-спасательную операцию, в ней приняли участие около 700 представителей экстренных служб. К утру воскресенья они обнаружили 151 спортсмена, из которых восемь человек получили ранения, а также тела 21 погибшего.

 

Фото:   cnsphoto via REUTERS/ТАСС

Теги: 21 бегун погиб Китай ультрамарафон

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