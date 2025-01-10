2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года

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Такие данные приводит Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Бореальная зима (декабрь 2023 года - февраль 2024 года), бореальная весна (март - май) и бореальное лето (июнь - август) в 2024 году стали рекордно теплыми сезонами для соответствующего времени года.

Помимо этого, новый рекорд среднесуточной глобальной температуры был достигнут 22 июля 2024 года и составил 17,16 градуса Цельсия, говорится в пресс-релизе.

По прогнозам, 2025 год не станет рекордным по показателям, но войдет в тройку самых жарких за время наблюдений, сообщает агентство AFP, пишет ТАСС.