20-летний молодой человек госпитализирован в Женеве после попытки засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же-до

Двадцатилетний молодой человек госпитализирован в Женеве после того, как попытался засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же-до, сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Какие цели преследовал мужчина - неизвестно. Но его настойчивости в желании пообщаться с фонтаном можно позавидовать: сначала он засунул голову под струю, затем попытался обхватить ее, после чего его отбросило на плиты возле фонтана.
Позже он зачем-то нырнул в озеро, откуда его уже достали спасатели.
Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику Женевы, его состояние не уточняется.
Фото: ru.freepik.com