20-летний молодой человек госпитализирован в Женеве после попытки засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же-до

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Двадцатилетний молодой человек госпитализирован в Женеве после того, как попытался засунуть голову под струю знаменитого фонтана Же-до, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Какие цели преследовал мужчина - неизвестно. Но его настойчивости в желании пообщаться с фонтаном можно позавидовать: сначала он засунул голову под струю, затем попытался обхватить ее, после чего его отбросило на плиты возле фонтана.

Позже он зачем-то нырнул в озеро, откуда его уже достали спасатели.

Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику Женевы, его состояние не уточняется.

Фото: ru.freepik.com