Я нашел ошибку
Главные новости:
Она предназначенная для обмена опытом, знаниями и новыми идеями в гостиничной индустрии.
Впервые в Самаре состоится выставка «Секреты отельера»
Выставка расположена в музее Алабина и работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов, по четвергам - с 13 до 21 часа. Вход свободный.
В субботу на выставке "Самара" пройдет День спорта
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным.
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
С этого дня самарские  производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.
Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Впервые в Самаре состоится выставка «Секреты отельера»

7 ноября 2024 14:50
49
Она предназначенная для обмена опытом, знаниями и новыми идеями в гостиничной индустрии.

8 ноября 2024 года впервые в Самаре в отеле Лотте состоится выставка «Секреты отельера», она предназначенная для обмена опытом, знаниями и новыми идеями в гостиничной индустрии. В рамках мероприятия будут представлены лучшие решения для сферы гостеприимства, а также предоставлена возможность участникам обменяться опытом с коллегами, получить новые бизнес-идеи и обсудить важные вопросы с ведущими экспертами отрасли. (18+)

Генеральным партнером выставки выступает компания OZON Travel, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в области онлайн-туризма. Представители компании поделятся своими инсайтами применительно к внедрению современных технологий в гостиничную индустрию.

Участники выставки встретятся с представителями ведущих компаний отрасли, которые представят свои инновационные решения: OZON Travel, Островок!, TravelLine, Яндекс Путешествия, Bronevik.com, Hotel Advisors, Забронируй.ру, Mango Office, Bronze gym и т.д.

Выставка «Секреты отельера» предоставит не только возможность ознакомиться с самыми последними трендами и инновациями в гостиничном бизнесе, но и станет площадкой для налаживания важных деловых контактов. Участники выставки смогут пообщаться с ключевыми игроками отрасли, обменяться идеями и найти новые партнерства, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.
 

Фото:  Министерство туризма Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
156
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
405
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
468
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
951
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
436
Весь список