Впервые в Самаре состоится выставка «Секреты отельера»

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8 ноября 2024 года впервые в Самаре в отеле Лотте состоится выставка «Секреты отельера», она предназначенная для обмена опытом, знаниями и новыми идеями в гостиничной индустрии. В рамках мероприятия будут представлены лучшие решения для сферы гостеприимства, а также предоставлена возможность участникам обменяться опытом с коллегами, получить новые бизнес-идеи и обсудить важные вопросы с ведущими экспертами отрасли. (18+)



Генеральным партнером выставки выступает компания OZON Travel, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в области онлайн-туризма. Представители компании поделятся своими инсайтами применительно к внедрению современных технологий в гостиничную индустрию.



Участники выставки встретятся с представителями ведущих компаний отрасли, которые представят свои инновационные решения: OZON Travel, Островок!, TravelLine, Яндекс Путешествия, Bronevik.com, Hotel Advisors, Забронируй.ру, Mango Office, Bronze gym и т.д.



Выставка «Секреты отельера» предоставит не только возможность ознакомиться с самыми последними трендами и инновациями в гостиничном бизнесе, но и станет площадкой для налаживания важных деловых контактов. Участники выставки смогут пообщаться с ключевыми игроками отрасли, обменяться идеями и найти новые партнерства, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.



Фото: Министерство туризма Самарской области