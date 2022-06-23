АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок, посвящённых архитектурным памятникам Самарской области

АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок (блока), посвящённых архитектурным памятникам Самарской области.
На заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры РФ утвердили дополнения по тематике почтовых марок, которые выпустят в 2022 году. Инициатором стал Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн.
В серию войдут 4 марки, объединённых в почтовый блок: Фабрика-кухня, Особняк Неронова, Дом со слонами и Драмтеатр. Отметим, что объекты культурного наследия, которые будут изображены на марках и прославятся на всю страну, сегодня активно восстанавливаются буквально «из руин».
Так, на реставрацию единственного в стране уникального здания в виде серпа и молота, построенного в стиле конструктивизма Фабрики-кухни Александру Евсеевич удалось привлечь из федерального бюджета свыше 2 млрд руб. Вскоре здесь разместится первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской галереи.
Сотни тысяч людей во всей России и за ее пределами узнают о существовании уникальных самарских памятников. В этом смысле филателия — замечательный способ продвижения и популяризации. Кстати, в этом году в серии «Природное наследие России» также появится и почтовый блок, посвящённый национальному парку «Самарская лука». Наклеить на конверты почтовые марки с уникальными самарскими памятниками архитектуры и природы можно будет уже в этом году, сообщает департамент туризма СО.
Фото: департамент туризма СО