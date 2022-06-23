АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок, посвящённых архитектурным памятникам Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта.
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
В Самарской области ожидаются ливень, гроза с порывистым ветром, возможен град
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию, которое провел зам. Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Стали известны важнейшие показатели исполнения национальных проектов в Самарской области
Антон переходит в московский «Спартак».
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский покидает нашу команду
Обращение Антона Зиньковского.
Антон Зиньковский: "Крылья", спасибо за всё! Мы ещё обязательно увидимся!"
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Самарской области развивается система добровольной пожарной охраны
В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Помощник полпреда Алексей Симонов в ходе видеоприема рассмотрел обращения граждан
Ежедневно здесь трудятся около 30 человек.
Беседка и арка влюбленных: В поселке Управленческий преображается сквер у ЗАГСа
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.28
-1.43
EUR 55.83
-1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Самара отпразднует День молодёжи
Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок, посвящённых архитектурным памятникам Самарской области

23 июня 2022 15:56
174
Сотни тысяч людей во всей России и за ее пределами узнают о существовании уникальных самарских памятников.

АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок (блока), посвящённых архитектурным памятникам Самарской области.

На заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты  при Минцифры РФ утвердили дополнения по тематике почтовых марок, которые выпустят в 2022 году. Инициатором стал Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн.

В серию войдут 4 марки, объединённых в почтовый блок: Фабрика-кухня, Особняк Неронова, Дом со слонами и Драмтеатр. Отметим, что объекты культурного наследия, которые будут изображены на марках и прославятся на всю страну, сегодня активно восстанавливаются буквально «из руин».

Так, на реставрацию единственного в стране уникального здания в виде серпа и молота, построенного в стиле конструктивизма Фабрики-кухни Александру Евсеевич удалось привлечь из федерального бюджета свыше 2 млрд руб. Вскоре здесь разместится первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской галереи.

Сотни тысяч людей во всей России и за ее пределами узнают о существовании уникальных самарских памятников. В этом смысле филателия — замечательный способ продвижения и популяризации. Кстати, в этом году в серии «Природное наследие России» также появится и почтовый блок, посвящённый национальному парку «Самарская лука». Наклеить на конверты почтовые марки с уникальными самарскими памятниками архитектуры и природы можно будет уже в этом году, сообщает департамент туризма СО.

 

Фото:   департамент туризма СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
484
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
246
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
241
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
367
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
450
Весь список