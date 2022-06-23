АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок, посвящённых архитектурным памятникам Самарской области

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АО «Марка» подготовило эскизы почтовых марок (блока), посвящённых архитектурным памятникам Самарской области.

На заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры РФ утвердили дополнения по тематике почтовых марок, которые выпустят в 2022 году. Инициатором стал Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн.

В серию войдут 4 марки, объединённых в почтовый блок: Фабрика-кухня, Особняк Неронова, Дом со слонами и Драмтеатр. Отметим, что объекты культурного наследия, которые будут изображены на марках и прославятся на всю страну, сегодня активно восстанавливаются буквально «из руин».

Так, на реставрацию единственного в стране уникального здания в виде серпа и молота, построенного в стиле конструктивизма Фабрики-кухни Александру Евсеевич удалось привлечь из федерального бюджета свыше 2 млрд руб. Вскоре здесь разместится первый в стране региональный филиал Государственной Третьяковской галереи.

Сотни тысяч людей во всей России и за ее пределами узнают о существовании уникальных самарских памятников. В этом смысле филателия — замечательный способ продвижения и популяризации. Кстати, в этом году в серии «Природное наследие России» также появится и почтовый блок, посвящённый национальному парку «Самарская лука». Наклеить на конверты почтовые марки с уникальными самарскими памятниками архитектуры и природы можно будет уже в этом году, сообщает департамент туризма СО.

Фото: департамент туризма СО