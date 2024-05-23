Жителей Самары приглашают на "Туристский грушинский четверг"

95

23 мая в столице региона состоится вечер (16+) спортивных туристов в клубе Валерия Грушина.

Ведущими мероприятия выступят инструктор-проводник пеших походов Дарья Яковлева и горный турист Владимир Квятковский. Гостей познакомят с разными туристическими событиями.



Здесь будет представлен фильм Дарьи Ивановой об истории восхождения на Белуху, который стал призером конкурса фестиваля кино и фотографий "Золотой компас". О многодневной спортивно-туристической велогонке "Тур по краю" расскажут представители "ВелоСамары". Представители турклуба одного из самарских университетов расскажут о водном походе четвертой категории сложности по Кавказу - рекам Большой Зеленчук, Учкулан и Кубань.



Дарья Яковлева представит информацию о Всероссийском туристическом слете "Маевка" и о новичковом походе по Рачейским Альпам, а турист и музыкант Леонид Радин презентует анонс турслета для всех #ПопробуйТуризм, который пройдет 1 и 2 июня.



Также здесь выступит руководитель реготделения "ЛизаАлерт" Владимир Рябов. Он расскажет о работе центра поиска пропавших людей в Самарской области.



"Туристский грушинский четверг" состоится 23 мая (четверг) в 18:20 по адресу ул. Молодогвардейская, 151, мемориальная аудитория Валерия Грушина. Вход свободный, пишет Сова.