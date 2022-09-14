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«Жигулевские выходные» - это значит отдохнуть в Самарской области

14 сентября 2022 18:36
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На форуме «ОТДЫХ Leisure 2022» состоялась Презентационная сессия «Формирование программы продвижения региона на примере Самарской области»

13 сентября на 28-Международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure 2022» состоялась Презентационная сессия на тему «Формирование программы продвижения региона на примере Самарской области», где обсудили проведенную работу по продвижению национального туристского маршрута «Жигулевские выходные».

«Сегодня национальный туристский маршрут «Жигулевские выходные» является главной программой для путешествий по Самарской области. При этом мы уже четко ассоциируем «Жигулевские выходные» с образом отдыха на территории нашего региона. Провести «Жигулевские выходные» — это значит отдохнуть в Самарской области.

В преддверии зимнего туристического сезона, совместно с коллегами из сервиса бронирования туров для туристов «Слетать.ру» и медиахолдингом для профессионалов туристического бизнеса «Profi.Travel», мы провели комплексное исследование основного потребителя туристического продукта Самарской области и на его основе сделали комплексное интернет продвижение с новыми лендингами по зимнему и летнему отдыху. Зимний лендинг будет запущен уже с 1 октября 2022 года и его можно будет увидеть на сайте сервиса бронирования туров для туристов «Слетать.ру». Летний лендинг мы запустим уже в следующем году в преддверии нового летнего сезона», — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

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