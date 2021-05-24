Волга - во главе популярных рек и озёр для отдыха летом

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.

Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге – 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города. На втором месте – Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2021 получило озеро Байкал – 12%.



Десять популярных рек и озёр для отдыха летом: