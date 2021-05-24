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Волга - во главе популярных рек и озёр для отдыха летом

24 мая 2021 09:32
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Волга - во главе популярных рек и озёр для отдыха летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.
Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге – 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города. На втором месте – Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2021 получило озеро Байкал – 12%.
 

Десять популярных рек и озёр для отдыха летом:

  1. Река Волга, 32%
  2. Онежское озеро, 13%
  3. Озеро Байкал, 12%
  4. Ладожское озеро, 8%
  5. Река Кама, 8%
  6. Река Дон, 8%
  7. Река Енисей, 7%
  8. Озеро Ильмень, 5%
  9. Выгозеро, 4%
  10. Река Обь, 3%

 

Теги: Волга отдых в России

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