Влюбленный в Самару: где и как можно интересно провести время в родной области

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Сезон отпусков не за горами. Многие начинают планировать свой отдых. В связи с событиями на международной арене некоторые поездки по миру временно ограничены. Но это не значит, что придется скучать все лето. Самарская область способна восхищать и удивлять. Незабываемый отпуск можно обеспечить себе, даже не выезжая за пределы региона. Власти сосредоточены на развитии гостеприимства и развитии внутреннего туризма.

«В текущем году мы ожидаем, в первую очередь, расширения уже существующих объектов Самарской области, а именно в части открытия новых сервисов и дополнительных мест для размещения туристов, - рассказывает заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. - Толчком для этого должно стать участие Самарской области в конкурсном отборе заявок субъектов РФ на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. В текущем году мы видим рост спроса на отдых в загородных объектах: парк-отелях, базах отдыха, санаториях Самарской области. Также большой популярностью пользуются глэмпинги и кемпинги, находящиеся в живописных местах, но на удаленных территориях Самарской области. Многие объекты за последний год изменили формат своей работы, превратились из сезонных в круглогодичные, например, эко-парк семейного отдыха «Malamut Club». За последние два года изменился и потребитель услуг индустрии гостеприимства. Например, даже сугубо городские отели, рассчитанные на делового туриста, сегодня в большинстве своем принимают людей с целью отдыха на волжских пляжах, природе, осуществления культурно-познавательных поездок».

Поток туристов в область увеличивается. Это результат работы региональных властей, туроператоров и перевозчиков. Для туристов Самара открывается не только как запасная столица или купеческий город, но и как город-курорт. При этом позиционирование региона не ограничивается внешними потоками. Местные жители могут открыть для себя малую родину с совершенно неожиданной стороны.

Представляем ТОП-5 вариантов, как провести незабываемый отпуск в Самарской области.

Пешие экскурсии по историческому центру Самары. С необычной стороны открывается город, если гулять по нему со смыслом. Пешие экскурсии набирают популярность среди местных жителей. Самарцы хотят проходить мимо зданий и знать их историю, легенды и мифы. Самые популярные экскурсии – по самарским дворикам, по ночным музеям и филармонии, а также туры по кофейням или барам.

2. Популярный тренд последних лет – отдых в заповедных уголках природы с максимальным комфортом, но без ущерба для экологии. Это, в первую очередь, глэмпинги, которые продолжают открываться в нашей области. Среди наиболее живописных можно выделить глэмпинг-парк SmolkinoEcoVillage в Смолькино, Альфа Глэмпинг у подножья Подвальских террас, Глэмпинг Foxsisters camp в Ширяево, проект «Побеги» в Задельненском бору.

3. Рыбалка на форель - незабываемый отдых на природе в Клявлино. Это единственное место в регионе, где можно поймать этот вид рыбы. В распоряжении рыбаков два пруда, в которых водится радужная форель и карп. Места для рыбалки удобные, чистые и живописные. Для удобства туристов есть гостевые домики, где можно переночевать семьей или большой компанией.

4. СПА-процедуры – отдых для души и тела. Возможность ощутить себя на курорте дарят недавно открывшиеся Волжские термы в Новокуйбышевске. Бассейны на открытом воздухе, соляная, русская, финская сауны, хамам, гидромассаж – полный релакс в черте города. Еще один любопытный вариант - попробовать баню на воде. Интересное решение в лучших традициях русской культуры. Парные находятся в комфортабельном доме прямо на глади реки Волга. Из панорамных окон открывается вид на Волжские красоты. Но самое главное - это возможность нырять из жаркой парной прямо в прохладу речной воды летом и зимой.

5. Отдых для самых смелых и активных - трэйл-раннинг, или бег по пересеченной местности. В Самаре этот вид досуга начал развиваться совсем недавно, но уже обрел популярность. Участники отправляются в трейл на несколько дней, с ночевкой в палатках в самых живописных местах области. Философия трейл-раннинга в преодолении трудностей: солнца, ветра, дождя, снега, усталости, жажды и голода. Одновременно участник получает яркие эмоции от окружающей природы, своих возможностей, людей на дистанции и рядом с ней. Организаторы стараются сделать этот вид спорта доступным для всех. В маршрутах есть как длинные, так и короткие дистанции. Трейл-раннинг и для здоровья полезен, и в туристических целях любопытен.

Кроме этого, не стоит забывать, что Самара славится своими фестивалями. Среди них знаменитый Грушинский фестиваль, Метафест, Сызранский помидор, Праздник вишневого пирога в селе Ширяево и другие.

«Событийный туризм для Самарской области является одним из наиболее приоритетных, - отмечает Артур Абдрашитов. - Уже на протяжении нескольких лет ежегодно проводятся мероприятия, ставшие брендами нашего региона, такие как «Волгафест», который из трехдневного превратился в двухнедельный. Фестиваль набережных «ВолгаФест» посетило более 515 тысяч человек, из них почти 60 тысяч - гости из других регионов. И в этом году нас ожидает большое количество новых мероприятий, среди крупнейших – это Всероссийская студенческая весна, на которую в мае 2022 года приехали почти 5000 участников и гостей со всей России, а также новый фестиваль «САМ.ФЕСТ», который пройдет в июне 2022 года. Это мероприятие абсолютно нового формата, оно станет музыкальным событием Всероссийского масштаба и окажет мощную поддержку молодым талантам».

Помимо этого, в Самарской области широкий выбор культурного отдыха – музеи, выставки, галереи, театры. Одно из любимых развлечений – речные прогулки. И не стоит забывать о главной достопримечательности и гордости самарцев – о Волге. В Самаре, по признанию экспертов, лучшие пляжи у реки. На них можно не только отдыхать и загорать, но и заниматься физкультурой, так как Самара – столица пляжных видов спорта.

Фото: Дильдина Светлана