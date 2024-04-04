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Власти Самары утвердили разработанную ранее концепцию туристского кода центра города

4 апреля 2024 13:58
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Власти Самары утвердили разработанную ранее концепцию туристского кода центра города.

Об этом сообщается в одноименном постановлении мэрии, вступившем в силу 4 апреля 2024 года. Напомним, Самару предложено разделить на отдельные пространства – «Города». Для них предлагают следующие названия: Город Междуречья (пространство в границах улиц Венцека, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, Князя Григория Засекина, набережной), Город на Склоне (пространство в границах улиц Вилоновской, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, набережной), Город Музей (пространство в границах улиц Вилоновская, Молодогвардейская, Венцека, Куйбышева), Город Площадь (пространство в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской, набережной), Город Славы (2 я очередь набережной, улицы Маяковская, Молодогвардейская, Волжский проспект, площади Куйбышева, Чапаева и Сквер Пушкина).

Города будет объединять единая стилистика, однако смысловая концепция каждого из них будет отличаться в зависимости от пространства, географии и символов. 

Документ подписан главой города Еленой Лапушкиной, пишет СитиТраффик.

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