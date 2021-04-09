Я нашел ошибку
Главные новости:
Пенсионерка из Самарской области перевела около 190 тысяч рублей
Пенсионерка из Самарской области перевела около 190 тысяч рублей
Тольяттинец ударил бутылкой по голове знакомого и отнял у него сотовый телефон.
Тольяттинец ударил бутылкой по голове знакомого и отнял у него сотовый телефон
В Самаре по сообщению в соцсетях выявили незаконный автопробег
В Самаре по сообщению в соцсетях выявили незаконный автопробег
Оцепление улицы Куйбышева в Самаре: названа причина
Оцепление улицы Куйбышева в Самаре: названа причина
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении при капремонте многоквартирного дома
Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России
Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России
Путин поручил взять под контроль создание новых мест в детсадах
Путин поручил взять под контроль создание новых мест в детсадах
Игра была посвящена волонтерам-участникам общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
 Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать нашу команду на матче «Крылья Советов» - «Динамо»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.1
-0.67
EUR 91.62
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России

9 апреля 2021 09:08
62
Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России

Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России до конца октября 2021 года, сообщается на сайте российского МИДа.

Согласно правилам, наши соотечественники могут въезжать на территорию страны без визы и находиться в там до 90 дней с документом, удостоверяющим личность – загранпаспортом. При этом проходить обучение в Черногории или работать на территории страны граждане России смогут только при наличии соответствующих виз.

Кроме того, в условиях пандемии на въезде туристы должны предоставить отрицательные результаты ПРЦ-теста, а также сертификат о полном прохождении вакцинации или положительном анализе на антитела, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Никита - призёр и победитель российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладатель премии Губернатора СО для одарённых детей и молодёжи.
8 апреля 2021  17:22
Воспитанник Космоквантума 16-летний Никита Волков изобрел космическую перчатку 
475
Участники интерактивного урока отправят свои работы на Всероссийскую онлайн-акцию «Мечты о космосе».
8 апреля 2021  15:45
«Волонтёры культуры» СО проводят квизы и мастер-классы по рисованию для школьников
373
Разговор шёл о науке и бизнесе, высоких технологиях и образовании, региональных властях и молодёжной политике.
8 апреля 2021  15:18
Александр Сергеев, Президент РАН, принял участие в онлайн-конференции НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
572
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
435
Он скончался на месте от полученных травм.
8 апреля 2021  17:33
В Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса при въезде в гаражный блок
Происшествия
366
Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности.
8 апреля 2021  16:15
Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +
Финансы и Банки
356
Расписание электричек в Самарской области изменят
8 апреля 2021  13:30
Расписание электричек в Самарской области изменят
Транспорт
319
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
8 апреля 2021  13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
486
Весь список