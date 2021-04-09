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Власти Черногории продлили безвизовый режим для граждан России до конца октября 2021 года, сообщается на сайте российского МИДа.

Согласно правилам, наши соотечественники могут въезжать на территорию страны без визы и находиться в там до 90 дней с документом, удостоверяющим личность – загранпаспортом. При этом проходить обучение в Черногории или работать на территории страны граждане России смогут только при наличии соответствующих виз.

Кроме того, в условиях пандемии на въезде туристы должны предоставить отрицательные результаты ПРЦ-теста, а также сертификат о полном прохождении вакцинации или положительном анализе на антитела, передает Радио Маяк.