Вклад университета из Тольятти в развитие Студенческого туризма отмечен на федеральном уровне

Я нашел ошибку
Главные новости:
Созданные жителями Самарской области изделия станут основой оформления новогодних живых ёлок, которые будут размещены в воинских частях Самарской области.
Дом дружбы народов СО приглашает всех желающих на мастер-класс "Оберег"
Акция даёт возможность каждому жителю Самарской области написать новогодние поздравления, пожелания, выразить слова поддержки мобилизованным.
Поздравь солдата с Новым годом: в Самарской области проходит онлайн-акция «От сердца Губернии»   
Вагоны после капремонта существенно отличаются от тех, которые еще не были обновлены.
В первый рейс вышел обновленный подвижной состав самарского метро
По итогу донорской акции 47 студентов пожертвовали свою кровь нуждающимся в ней пациентам Самарских больниц.
 Сегодня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прошел День донора
До конца декабря конкурсной комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям конкурсной документации и определить победителей.
Завершен прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области-2022
Состоялось обсуждение обновлённых принципов воспитательной деятельности в вузах России.
Представители губернии приняли участие во Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности
Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и будущие работодатели.
В Самарской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее» - 2022
Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб.
Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.3
0.94
EUR 68.45
1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вклад университета из Тольятти в развитие Студенческого туризма отмечен на федеральном уровне

16 декабря 2022 14:09
115
В Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.

Поволжский государственный университет сервиса стал одним из четырех вузов страны, вклад которых в развитие Программы молодежного и студенческого туризма был особо отмечен на федеральном уровне. По итогам сезона-2022 вуз стал обладателем награды в номинации «Лучшая медийная кампания за сезон». Ее университет получил за продвижение совместной программы с ООО «Тольяттикаучук» (входит в группу «Татнефть»), ставшей первым проектом в России, реализованным в рамках профоринтационного трека программы «Студтуризм» Министерства науки и высшего образования РФ.

Совместная программа университета и предприятия позволила студентам-химикам проходить экспресс-стажировку на одном из флагманов химической отрасли, погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, познакомиться с основными производствами, корпоративной культурой и молодежной политикой компании. При этом молодые люди имели возможность оценить красоту Самарской области и ее туристические объекты, а остановиться они могли в общежитии Университета сервиса за символическую плату 25 рублей в день. Оценив потенциал такой коллаборации, поддержку реализации программы оказал проект «Больше, чем работа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В результате впервые удалось использовать механизм программы «Студтуризм» для привлечения молодых кадров в регион с целью их дальнейшего трудоустройства. В Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.

«Для Университета сервиса участие в программе «Студтуризм» имеет большой символический смысл, ведь наш вуз не только готовит кадры для туристической отрасли региона, но и участвует во многих процессах, направленных на реализацию огромного туристического потенциала Тольятти и Самарской области. Мы уверены, что туризм – это мощный инструмент развития и для самих путешественников, и для принимающей территории, - отметила ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. – Поздравляю всю команду университета и наших партнеров из «Тольяттикаучук» с присуждением награды. Ждем студентов из любых регионов нашей огромной страны в Тольятти – нам есть, чем вас удивить!». 

Также у Университета сервиса действует аналогичная программа с еще одним передовым предприятие химпрома – фармацевтической компаний ООО «Озон». Вуз уже ведет переговоры с другими крупными предприятиями Тольятти для создания программ по профориентационному треку программы «Студтуризм», сообщает пресс-служба ПВГУС.

 

Фото:   пресс-служба ПВГУС

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
165
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
167
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
215
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
413
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
2651
Весь список