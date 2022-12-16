Вклад университета из Тольятти в развитие Студенческого туризма отмечен на федеральном уровне

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Поволжский государственный университет сервиса стал одним из четырех вузов страны, вклад которых в развитие Программы молодежного и студенческого туризма был особо отмечен на федеральном уровне. По итогам сезона-2022 вуз стал обладателем награды в номинации «Лучшая медийная кампания за сезон». Ее университет получил за продвижение совместной программы с ООО «Тольяттикаучук» (входит в группу «Татнефть»), ставшей первым проектом в России, реализованным в рамках профоринтационного трека программы «Студтуризм» Министерства науки и высшего образования РФ.

Совместная программа университета и предприятия позволила студентам-химикам проходить экспресс-стажировку на одном из флагманов химической отрасли, погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, познакомиться с основными производствами, корпоративной культурой и молодежной политикой компании. При этом молодые люди имели возможность оценить красоту Самарской области и ее туристические объекты, а остановиться они могли в общежитии Университета сервиса за символическую плату 25 рублей в день. Оценив потенциал такой коллаборации, поддержку реализации программы оказал проект «Больше, чем работа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В результате впервые удалось использовать механизм программы «Студтуризм» для привлечения молодых кадров в регион с целью их дальнейшего трудоустройства. В Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.

«Для Университета сервиса участие в программе «Студтуризм» имеет большой символический смысл, ведь наш вуз не только готовит кадры для туристической отрасли региона, но и участвует во многих процессах, направленных на реализацию огромного туристического потенциала Тольятти и Самарской области. Мы уверены, что туризм – это мощный инструмент развития и для самих путешественников, и для принимающей территории, - отметила ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. – Поздравляю всю команду университета и наших партнеров из «Тольяттикаучук» с присуждением награды. Ждем студентов из любых регионов нашей огромной страны в Тольятти – нам есть, чем вас удивить!».

Также у Университета сервиса действует аналогичная программа с еще одним передовым предприятие химпрома – фармацевтической компаний ООО «Озон». Вуз уже ведет переговоры с другими крупными предприятиями Тольятти для создания программ по профориентационному треку программы «Студтуризм», сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото: пресс-служба ПВГУС