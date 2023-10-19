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В золотую осень самарцы облюбовали Ульяновскую область

19 октября 2023 09:10
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В золотую осень самарцы облюбовали Ульяновскую область

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Ульяновской области в первой половине осени. Оказалось, что в этот период регион посетили больше всего путешественников из Самарской области, Москвы и Татарстана.

По данным Big Data МТС, 55% туристов оставались в регионе на 1-2 дня, а 17% жили в течение недели. Почти 92% путешественников приехали на автомобилях и автобусах, 5% – на поездах, а 3% прилетели самолетом.

В золотую осень чаще всех в Ульяновскую область приезжали жители Самарской области – 23% туристов оттуда. Почти 15% путешественников – москвичи, 12% - татарстанцы. Любят проводить теплую осень в регионе жители Пензенской (3%) и Саратовской областей (2,5%), а также Мордовии (2,5%).

В топ-3 муниципалитетов, где чаще всего золотой осенью гуляли туристы, вошли Ульяновск, Димитровград и Чердаклинский район. В Ульяновске расположены самые популярные достопримечательности: музеи и памятники, связанные с историей области и известными земляками.

На втором месте в топе-3 по посещаемости среди иногородних путешественников город Димитровград. Он известен промышленными предприятиями и наукоемкими производствами, здесь сохранились старинные купеческие дома, есть благоустроенная набережная и пруды. Замыкает топ-3 самых посещаемых в золотую осень мест Чердаклинский район. Его центр – поселок Чердаклы – называют озёрным краем, он стоит на семи озёрах, пять из которых соединены между собой подземным водоёмом и рукотворными водоотводными каналами. Из-за этого на озёрах случаются «приливы» и «отливы»: вода может убывать в одном озере и прибывать в другом.

Отметим, что анализ Big Data МТС на основе агрегированных обезличенных данных позволяет не только узнать, откуда приехали туристы, какие места они посещали, но также составить их цифровой портрет. Это поможет оценить предпочтения путешественников, спрогнозировать необходимость развития туристской инфраструктуры и общественных пространств.

 

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