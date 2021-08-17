В выходные Самару и Тольятти посетило 338 туристов из 4 республик

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Межрегиональный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» снова принимает туристов. В минувшие выходные Самару и Тольятти посетило 338 туристов из четырёх республик!

Второй межрегиональный комплексный железнодорожный туристический поезд объединил на Самарской земле туристов из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Татарстана.

Проект уникален не только своей контент-программой, но также является иллюстрацией успешного опыта синергии бизнеса и власти. Региональные туроператоры, перевозчики и представителей власти взаимодействуют на всех этапах проекта: от идеи и планирования до реализации, чтобы на высоком уровне реализовать главную цель проекта – погрузить туриста в атмосферу яркого путешествия с момента отправления в тур!

Развитие туристического потенциала Самарской области – часть стратегии лидерства Самарской области. «Яркие выходные в Приволжье» является одним из самых быстроразвивающихся межрегиональных туристических проектов. Подтверждение этому – постоянное расширение географии проекта. Если в начале 2020 года проект объединял 2 региона, в февраль 2021 года – 6 регионов, то в июле 2021 года проект насчитывает 11 регионов-участников.

Проект «Яркие выходные в Приволжье» второй год завоевывает популярность среди туристов, путешествующих по России.

Фото: пресс-служба облправительства